مصدر عسكري للشرق الاوسط: الجيش يتحمل أعباء تفوق طاقته ويستحق أكثر مما يتقاضى

اعتبر مصدر عسكري لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "​الجيش​ يتحمّل أعباء تفوق طاقته، وبالتالي فإن ما يتقاضاه أقل بكثير مما يستحقه"، موضحاً أن "التعويضات ومعاشات التقاعد التي يقبضها الضابط والجنود بعد إحالتهم على التقاعد هي محسومة مسبقاً من رواتبهم، بمعنى أن العسكري هو من يموّل معاشه التقاعدي وليست الخزينة".

وكشف المصدر العسكري أنه "منذ أن تسلّم ​العماد جوزيف عون​ منصب قائد الجيش، اعتمد ​سياسة​ تقشّفية، عبر تقليص مهمّات السفر والدورات الخارجية للضباط، والاستغناء عن أمور مكلفة"، مشيراً إلى أنه "في نهاية العام 2018. بقي مبلغ فائض من موازنة الجيش أعيد إلى خزينة الدولة".

وأبدى عن أسفه "لان بعض المسؤولين يصورون أن الأزمة المالية سببها رواتب الجيش وتعويضاته، في حين أن العجز يكمن في أبواب الهدر المتعددة، ولو جرى سدّها لكانت الخزينة حققت وفراً مالياً".