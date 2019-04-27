الحكم بالسجن على "العميلة الروسية" في أمريكا

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية الجمعة، حكما بالسجن لمدة 18 شهرا على العميلة الروسية المعترفة ماريا بوتينا بعد أن توسلت طلبا للرأفة وعبرت عن ندمها على التآمر مع مسؤول روسي لاختراق جماعة تدافع عن حقوق حيازة السلاح والتأثير على نشطاء محافظين أمريكيين وعلى جمهوريين.

وأصدرت القاضية تانيا تشاكن الحكم الذي جاء استجابة للفترة التي حددها ممثلو الادعاء ووافقت أيضا على ترحيل بوتينا (30 عاما) إلى روسيا بعد قضاء فترة السجن.

وتتضمن العقوبة ما يقرب من تسعة أشهر قضتها بوتينا بالفعل محتجزة منذ أن اعتقلت في يوليو بما يعني أن لديها تسعة أشهر أخرى تقريبا لتقضيها خلف القضبان.

وكان محامو الدفاع عن بوتينا قد طلبوا من القاضية الحكم عليها بالفترة التي قضتها بالفعل في السجن والسماح لها بالعودة إلى روسيا.

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وبوتينا طالبة دراسات عليا سابقة في الجامعة الأميركية في واشنطن ودافعت علنا عن حقوق حيازة الأسلحة.

واعترفت بوتينا بالذنب في ديسمبر بارتكاب تهمة واحدة وهي التآمر كعميلة أجنبية ووافقت على التعاون مع الادعاء. وتسببت القضية في زيادة توتر العلاقات الأميركية الروسية.

واعترفت بوتينا بالتآمر مع مسؤول روسي وأميركيين من 2015 وحتى اعتقالها لاختراق الرابطة الوطنية الأميركية للسلاح وهي رابطة مقربة من سياسيين محافظين وجمهوريين من بينهم الرئيس دونالد ترامب وإيجاد خطوط اتصال غير رسمية في محاولة لصياغة سياسة واشنطن تجاه موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إن الحكم على بوتينا هو قرار "له دوافع سياسية". وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان "صدر الحكم بحق مواطنتنا لأنها روسية فحسب".