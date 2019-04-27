شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب حقوقية بإطلاق سراح صحفيين مختطفين من الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دفع التعذيب الذي يتلقاه عشرة صحفيين مختطفين من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان إلى التقدم ببلاغ حقوقي عاجل إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالنيابة عن أسر الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين.

حيث منعت المليشيات الحوثية الزيارات عنهم خلال الأسابيع الماضية، وأخضعتهم لجلسات تحقيق تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب بشكل فردي وجماعي وقامت بنقلهم إلى زنازين انفرادية، وصعدت من وحشية التعامل معهم حتى ملابسهم وأدويتهم قامت بمصاردتها.

واختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران كلا من: عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحسن عناب وحارث حميد وهشام طرموم وأكرم الوليدي وهشام اليوسفي وعصام بلغيث وهيثم الشهاب وصلاح القاعدي.

وطالب المركز من الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل وإيقاف هذه الجرائم وإنقاذ الصحفيين المختطفين منذ ٩ يونيو ٢٠١٥.