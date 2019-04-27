شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يجهز على الحوثي في الضالع ولحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لمليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية القريبة من عدن، واستهدفت في سلسلة غارات أمس (الجمعة) تعزيزات ومجاميع مسلحة تابعة للانقلابيين على خطوط الإمداد المؤدية إلى جبهات القتال شمال محافظتي لحج والضالع. وأفادت مصادر محلية، بأن مقاتلات التحالف دمرت 4 عربات عسكرية كانت تحمل مقاتلين تابعين للمليشيات وعربة تحمل مدفعا ومركبة قتالية من نوع «بي إن بي» غرب منطقة مريس شمال الضالع. وأضافت أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا آخر للمليشيات الإرهابية جنوب مدينة دمت، كان عناصره يستعدون لخوض القتال ضد قوات الشرعية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 حوثياً. وتأتي هذه الغارات بالتزامن مع معارك عنيفة تدور شمال وشرق منطقة مريس.

ولفتت المصادر، إلى أن مقاتلات التحالف قصفت عبر 6 غارات تعزيزات لمليشيات الحوثي في منطقة ورزان، التابعة لمديرية دمنة خدير جنوب شرقي تعز. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارت استهدفت تعزيزات قتالية للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات بجبهة كرش والقبيطة شمال لحج. وأدى القصف إلى تدمير عدد من الآليات وناقلات جند، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر المليشيات الانقلابية. ودفعت مليشيات الحوثي أخيرا بقوات كبيرة إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الجنوبية في محاولة لتحريك جبهات ظلت متوقفة لسنوات، مستغلة التهدئة في الحديدة.