دعم ألماني لباحثة تدافع عن الحجاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

استنفرت جامعة «جوته» الألمانية للدفاع عن الباحثة في الشؤون الإسلامية سوزانه شروتر، ضد انتقادات بالعنصرية واجهتها، على خلفية تنظيم ندوة حول الحجاب.

وقالت رئيسة الجامعة بريجيتا فولف أمس في فرانكفورت، إن عقد مؤتمرات تضم أصواتا مختلفة هو جزء من مهامها، ورأت أن شعارات مثل «شروتر_اخرجي من هنا» مجافية لأي نقاش ديمقراطي وغير مقبولة.

وتواجه شروتر انتقادات بسبب مؤتمر ينظمه مركزها في الثامن من مايو المقبل تحت عنوان «الحجاب الإسلامي - رمز للكرامة أم للقمع؟».