23 ألف طفل يمني جندهم الحوثيون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الضالع، لحج، عدن

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة تأخذ كل ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانونية، ضمن أي من أعضاء التحالف على محمل الجد، وتجري التحقيقات فيما قد يصح منها، وفقا لالتزاماتها القانونية.

وشدد على أن التحالف يمنع مشاركة من هم دون سن الـ18، وأشار إلى أن تقارير المنظمات الحقوقية تؤكد تجنيد الميليشيات الحوثية أكثر من 23 ألف طفل يمني، مما يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.