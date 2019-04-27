شكرا لقرائتكم العراق.. 6 قتلى باشتباكات عشائرية في البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 6 أشخاص وجرح آخرون باشتباكات قبلية عنيفة في مدينة البصرة العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، مما خلف أجواء من التوتر والقلق في المحافظة.

من جهتهم، طالب شيوخ العشائر الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لتهدئة المنطقة ونزع فتيل الأزمة بين المتحاربين، بعد نشوب معارك بين عشيرتين استخدموا فيها أسلحة متنوعة، منها متوسطة وفوق المتوسطة.

من جانبها، أكدت شرطة البصرة سعيها لإصدار أوامر قبض لزعيمي قبيلتين اشتبهت في إشعالهما فتيل النزاعات وتسببهما في مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

كما أيد المواطنون محاولات الشرطة منع تكرار مثل تلك الاشتباكات عبر نشرها قوات أمنية كثيفة في مدينة القرنة شمال البصرة، وشجعوا على احترام القوانين واعتقال الخارجين عنه.