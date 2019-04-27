مدير "اف بي آي" يتوقّع أن تحاول روسيا التأثير على الانتخابات الرئاسية 

اسماء السيد - واشنطن: توقّع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي كريستوفر راي الجمعة أن تسعى روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020 عبر حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبار مضللة وحملات دعائية في محاولة لزرع الشقاق بين الأميركيين و"تحريضنا على بعضنا".

وفي مداخلة امام "مجلس العلاقات الخارجية" في واشنطن، قال راي إن روسيا، وعلى غرار ما فعلت في انتخابات عام 2016، قد سعت للتأثير على انتخابات منتصف الولاية عام 2018، وإنه يتوقّع أن يتكرر الأمر ذاته العام المقبل.

وأكد راي أن "الأمر الذي استمر من دون انقطاع تقريبا هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والأخبار المضللة، وحملات الدعاية..."، وذلك بهدف "التلاعب بنا".

وقال مدير "اف بي آي" إن أجهزة الاستخبارات الروسية تسعى "لتحريضنا على بعضنا وزرع الشقاق والخلاف وتقويض إيمان الأميركيين بالديموقراطية".

وتابع أن "التهديد لا يقتصر على فترة الانتخابات، إنه تهديد قائم على مدار السنة، وهو مستمر بالتأكيد".

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وقال راي "نحن نعتبر أن ما حصل في عام 2018 مجرّد استعداد للعرض الأكبر في عام 2020".

وأكد أنه رغم سعي روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية في عام 2016 وعلى انتخابات منتصف الولاية في عام 2018، لكن لم يحصل أي تدخّل في الآلية الانتخابية.

وقال إن شركات التواصل الاجتماعي قطعت أشواطا كبيرة في تضييق الخناق على المتلاعبين.

وتابع راي "أعتقد أن تلك الشركات تدرك أنها بحاجة للتحرّك لمنع استغلال منصّاتها"، مضيفا "اعتقد أن نجاحات كبيرة سُجّلت في انتخابات منتصف الولاية حين بادر عدد من هذه الشركات للتحرّك... وإغلاق حسابات".