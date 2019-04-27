شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سلفى عن " حزب النور " : لا يمثلون الإسلام ويسيطر عليهم الفكر التكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الشيخ مدحت أبو الدهب، الداعية السلفى، هجوما عنيفا على حزب النور ،مشيرا إلى أن حزب النور يسيطر عليه الفكر التكفيرى.

وقال الشيخ الشيخ مدحت أبو الدهب، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن حزب النور وتيار ياسر برهامى يكفر الناس، كما أن ياسر برهامى معروف عنه الفكر التكفيرى ويكفر من يخالفه ، مضيفا إنهم لا يمثلون الإسلام ، بل حزب النور هو من أدخلنا فى معنى الحزبية فقط وهذا يسئ للإسلام فحزب النور يسئ للإسلام، وحزب النور أصبح حزب برهامى، فياسر برهامى هو من يسيطر عليه.

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وتابع الشيخ مدحت أبو الدهب: حزب النور لا يقبل النقد ، فهم لا يتقون الله فى أى مخالف خاصة كل من ينتقد الشيخ ياسر برهامى، فإما أن تسكت عن مخالفاتهم أو أن تصيبك الألسنة السيئة منهم، وهذا الأمر منذ سنوات ، مؤكدا أن حزب النور يربى أتباعه على الحزبية وسينتهى قريبا، فهم يعادون كل من يخالفهم.