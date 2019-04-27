2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات بالموازنة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ العجز المُتوقع بمشروع موازنة صندوق تنمية الصادرات للسنة المالية 2019/2020، والذى يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة، مبلغ 2 مليار و31 مليون و462 ألف جنيه، بزيادة قدرها 948 مليون و622 ألف جنيه مُقارنة بموازنة الصندوق بالعام المالى الجارى 2018/2019.
وبلغت جملة المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة العامة الجديدة 3 مليارات و831 مليون و462 ألف جنيه، منها 3 مليارات و800 مليون و40 ألف جنيه موجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقعة مليار و800 مليون جنيه.
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