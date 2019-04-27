محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الشرطة السريلانكية الجمعة، أنها شنت عملية مداهمة في بلدة "سامنتوراي" الواقعة شرقي البلاد، وذلك عقب سلسلة التفجيرات التي استهدفت مؤخرا فنادق وكنائس داخل العاصمة "كولومبو" وفي محيطها.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: سريلانكا تعثر على متفجرات وشعار "داعش" في عملية مداهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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