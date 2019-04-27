السودان.. "الحرية والتغيير" تتفق على أعضاء لجنة التفاوض

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، أحمد ربيع، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تسمية أعضاء لجنة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان لحلحلة القضايا الخلافية.

وقال ربيع إن الوفد مكون من 13 قيادياً من "الحرية والتغيير"، التي أبلغت المجلس بأسماء اللجنة.

وجاء القرار، بحسب مصادر، بعد اجتماع مطول ومشاورات في دار حزب الأمة بين قوى

الحرية والتغيير.

من جهتها، أفادت مراسلة "العربية" عن انعقاد أول اجتماع بين الجانبين السبت في القصر الجمهوري بالخرطوم، فيما أوضح المجلس أنه يسعى لترتيبات الفترة الانتقالية عبر الحوار السياسي بين مختلف القوى، بناءً على اللقاء التشاوري الذي انعقد مع "الحرية والتغيير".

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وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين كباشي، قد قال، الخميس، إن المجلس لا يسعى للحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير.

وصرح كباشي، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك كثيراً من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.

كما شدد على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة، مضيفاً أن "المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية".