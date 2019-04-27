قصف للتحالف الدولي يوقع ضحايا من القوات العراقية

فتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، تحقيقا، في حادث أسفر عن مقتل وإصابة منتسبين من الشرطة الاتحادية، أثناء عملية إسناد نفذها طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، في كركوك، شمالي العراق.
أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة العمليات المشتركة تشكل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مقاتل وإصابة اثنين آخرين من الفوج الأول في اللواء الحاديعشر / شرطة اتحادية، خلال قيام طائرات التحالف بعملية الإسناد لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الخلية، أن الإسناد، أثناء تنفيذ عملية إنزال في قرية الدب التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، شمالي العاصمة العراقية، بغداد.
وانطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح اليوم الجمعة، بالمرحلة الثانية من عمليات تطهير وادي الشاي، في
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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