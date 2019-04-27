الجزائر: الجيش والأحزاب على طريق "حل" للانسداد السياسي

محمد إبراهيم (الجزائر)

للجمعة العاشرة على التوالي، خرج آلاف الجزائريين في عدة ولايات للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة الفاسدين منهم أمام القضاء، فيما رحبت أحزاب معارضة بدعوة قيادة الجيش للحوار من أجل الوصول لحل لحالة الانسداد السياسي الحالي.

وشهدت عدة ولايات جزائرية منها العاصمة والبويرة وقسنطينة وعنابة ووهران وبجاية وباتنة مظاهرات حاشدة أمس، تحت شعار «يتحاسبوا جميعاً» وذلك بالتزامن مع حملة ملاحقات قضائية استمرت طوال الأسبوع الماضي وطالت رجال أعمال مقربين من الدائرة المحيطة ببوتفليقة، ومسؤولين سابقين وحاليين بتهم الفساد.

وفي الجزائر العاصمة، احتشد الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي، بوسط العاصمة، وساحة أودان، وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما أغلقت الشرطة نفق أودان المعروف باسم «غار الحراك» للأسبوع الثاني على التوالي خشية حدوث أي اختناقات داخله، وبينما حافظ المتظاهرون على سلمية مسيراتهم، قامت الشرطة بتنظيم وحماية المتظاهرين، الذين ارتدى بعضهم سترات فسفورية اللون وقاموا بتنظيم أنفسهم والوقوف في صفوف للفصل بين المتظاهرين والشرطة.

يأتي ذلك فيما استبقت قوى وأحزاب معارضة تظاهرة الأمس، بالترحيب بدعوة مؤسسة الجيش للحوار حول السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية، وهو ما يعد تغييراً نوعياً في موقف المعارضة التي رفضت المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت له الرئاسة الجزائرية الأسبوع الماضي، اعتراضاً منها على الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأعربت المعارضة في بيان لها عن انفتاحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب، والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك، وقالت «إننا نبارك الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش يوم 24 أبريل الجاري»، ودعا البيان إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحاً على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سبباً في الأزمة الحالية أو طرفاً فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.

وأكدت المعارضة على ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد، والتذكير باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، لاسترجاع الأموال العامة المختلسة وحماية الثروة الشعبية، داعين إلى إعلام الرأي العام بالمتابعات القضائية في ملفات الفساد.ومن بين الموقعين على البيان أحزاب جبهة العدالة والتنمية وطلائع الحريات وحركة البناء الوطني والفجر الجديد والحرية والعدالة ونقابة ممارسي الصحة العمومية بالإضافة إلى عدة حقوقيين ونشطاء سياسيين.

من جهة أخرى، وفي خطوة كانت متوقعة، بدأ مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن نائبي رئيسه الوزيرين السابقين جمال ولد عباس (الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني)، والسعيد بركات، تمهيداً لملاحقتهما قضائياً بتهم لها علاقة بالفساد المالي خلال تولي الأول وزارة التضامن الاجتماعي، والثاني وزارة الزراعة. ويحتاج رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات على العرض على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى مكتب مجلس الأمة، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة. يأتي ذلك فيما نفت النيابة العامة الجزائرية في بيان لها تلقيها أي إيعاز في فتح ملفات الفساد، مؤكدة أنها حريصة على استقلاليتها.

وأكدت النيابة الجزائرية أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر على تنفيذها، مضيفة أنها حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء و رزانة و احترافية. وجاء بيان النيابة الجزائرية رداً على اتهامات وجهتها وسائل إعلام جزائرية خاصة إلى قيادة الجيش بالتدخل في عمل القضاء بعد مطالبة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري لقطاع العدالة بالتسريع في إجراءات محاسبة الفاسدين، وشددت النيابة الجزائرية على حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و القرارات التي تتخذها، بسرية التحدي والتحقيق، وتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية”.

ودعت النيابة الجزائرية إلى عدم التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام.