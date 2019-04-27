مصدر لـ"الاتحاد": اجتماع وزاري أفريقي لتقييم الوضع في السودان خلال شهر

سمر إبراهيم (القاهرة)

كشف مصدر دبلوماسي سوداني مطلع لـ«الاتحاد» عن عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأفريقية التي شاركت في اجتماع القمة التشاورية الأفريقية العاجلة بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، لتقييم الأوضاع في السودان. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن القمة سوف تنعقد على مستوى وزراء خارجية الدول التي حضرت القمة الأفريقية بصفتهم الشركاء الإقليمين للسودان وهم (تشاد، جيبوتي، الكونغو، رواندا، الصومال، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، نيجيريا)، خلال شهر من انعقاد القمة التشاورية.

ورجح المصدر أن ينعقد الاجتماع الوزاري في القاهرة، خاصة في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن القمة هدفها تقييم الأوضاع السياسية في السودان، خاصة عقب مد مهلة الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني من 15 يوماً إلى 3 أشهر من أجل انتقال سلمي للسلطة، فضلاً عن مناقشة ما تم التوصل إليه من ترتيبات داخلية بين الفصائل السياسية والمجلس العسكري.

يذكر أن القاهرة استضافت الثلاثاء الماضي، القمة الأفريقية التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، وأعلنت في بيان مشترك مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في السودان 3 أشهر، من أجل انتقال سلمي للسلطة، وقال بيان صادر عن القمة التي دعت إليها مصر رئيس الاتحاد الحالي، إنه في ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول زيارته للسودان، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات وتسليم السلطة.