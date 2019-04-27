بسام عبدالسلام (عدن) أكد مسؤول أمني بارز في محافظة أبين، عن إفشال مخطط إرهابي كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية تنوي تنفيذه بالتنسيق مع عناصر تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لضرب أمن واستقرار المحافظة.

وأوضح قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في أبين العميد عبداللطيف السيد أن ميليشيات الحوثي حاولت الدفع بعناصر تابعة لها باتجاه مناطق متفرقة من أبين مستخدمة سيارات تحمل رايات وشعارات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، لافتاً إلى أن هذا المخطط كشف مدى التنسيق والترابط الذي يجمع بين ميليشيات الحوثي والعناصر الإرهابية من أجل ضرب المحافظات المحررة. وأشار إلى أن الحوثيين لجأوا إلى استخدام ودعم العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ أجندتهم في المناطق المحررة، موضحاً أن علاقة التنسيق بين الجانبين برزت بشكل كبير في عدم استهداف الحوثيين للعناصر الإرهابية في التنظيمين وهذا ما تفسره التحركات الأخيرة في الضالع وأطراف أبين بمحاذاة البيضاء.

وقال إن قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بدعم التحالف العربي استطاعت كشف المخطط وإفشال أهدافه الإرهابية والإجرامية التي سعت إلى ضرب الأمن والاستقرار، الذي تعيشه مناطق أبين عقب تحررها من سيطرة الميليشيات الحوثية والعناصر الإرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط مخطط إرهابي بين "الحوثيين والقاعدة وداعش" لاستهداف المحافظات المحررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.