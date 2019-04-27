معسكرات حوثية لتدريب المرتزقة الأفارقة في الحديدة

عدن (الاتحاد، وكالات)

كشفت مصادر أمنية عن وجود ثلاثة معسكرات تدريب لمرتزقة أفارقة تديرها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة، ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر أمنية بالقوات المشتركة بالساحل الغربي، قولها إن الميليشيات أنشأت ثلاثة معسكرات بالحديدة لتدريب مرتزقة أفارقة مستفيدة من الهدنة واتفاق ستوكهولم وعدم تعرضهم لقصف طيران تحالف دعم الشرعية. وتحدثت المصادر عن وجود معسكر تدريبي في منطقة «دير عيسى» بمديرية «باجل»، ومعسكر في منطقة «المراوعة» تحديداً في مزرعة المدعو علي الحالي، ومعسكر آخر في القاعدة البحرية شمال المدينة. يشار إلى أن الحوثيين هجروا مئات الأسر من قرى ومناطق شمال المدينة منذ مطلع العام الجاري بعد اتفاق ستوكهولم الذي جرى في 13 ديسمبر الماضي، وأجبرت أكثر من 300 أسرة تقطن قرى مديرية المراوعة على مغادرة منازلهم. وذكرت المصادر أن الحوثيين يقومون بالاستعانة بالمرتزقة الأفارقة في حربهم ضد القوات الحكومية بالحديدة من أجل تعويض النقص في العنصر البشري.

ووفقاً للمصادر، يستغل الحوثيون موجة التوافد الكبيرة للاجئين الأفارقة ويقومون باستقطاب العديد منهم، وبراتب يصل إلى 100 دولار أميركي شهرياً. وأشارت إلى أنه يتم تدريب المهاجرين على مختلف التخصصات العسكرية، مثل «هندسة الألغام، المدفعية، القنص، الإنزال البحري والغوص، حفر خنادق وأنفاق». وأوضحت المصادر أن الحوثيين يستغلون تدفق اللاجئين عبر الشريط الساحلي الممتد الأطراف والذي يفتقد إلى عملية مراقبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، وصل إلى اليمن نحو 150 ألف مهاجر العام الماضي، 92% منهم من إثيوبيا، والباقي من الصومال ودول مجاورة أخرى.

وكانت مصلحة خفر السواحل اليمنية، أكدت مؤخراً، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستغل المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا من دول القرن الإفريقي إلى الأراضي اليمنية، في أعمالها القتالية، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء المهاجرين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء كونهم قادمين من بلدان مستقرة وفي مقدمتها إثيوبيا.

في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة مأمون المجهمي، أن استمرار تمرد ومماطلة ميليشيات الحوثي الإرهابية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم منذ أكثر من 3 أشهر يفاقم الكارثة الإنسانية التي تعيشها الحديدة. وقال المجهمي في تصريح له، إن «الحوثيين ومنذ الوهلة الأولى لإعلان الهدنة والتزام ألوية العمالقة والقوات المشتركة بها سعت إلى تعزيز مواقعها العسكرية وسط تصعيد متواصل لعملياتها العسكرية والقتالية ضد المناطق المحررة ومواقع القوات المشتركة بالحديدة»، موضحاً أن هذه التحركات تأتي في ظل تخاذل وصمت من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن ورئيس لجنة الانتشار الأممية المكلف بتطبيق بنود الاتفاق الذي أعلن في محادثات السويد في ديسمبر من العام الماضي. وأشار المجهمي إلى أن استمرار المماطلة بتنفيذ اتفاق الحديدة عكس بظلاله على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها الميلشيات في المحافظة، والتي أصبحت أسوء حالاً عما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بجدية لإلزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق أو ترك القوات المشتركة المرابطة في الحديدة تحسم الأمر عسكرياً مع الميليشيات. وأكد المتحدث باسم ألوية العمالقة أن الميليشيات الحوثية وبدعم من طهران تحمل مشروعاً إرهابياً إيرانياً في اليمن والمنطقة وأن مماطلتها في تنفيذ اتفاق الحديدة وخروقاتها المستمرة منذ الساعات الأولى لتوقيع الاتفاق يؤكد حقيقة هذا المشروع الإجرامي، موضحاً أن الحوثيين لن يتوقفوا عن خروقاتهم واستهداف المدنيين والمناطق المحررة يومياً والتي تسببت في مقتل العشرات من المدنيين وأفراد ألوية العمالقة والقوات المشتركة الملتزمة بالتهدئة منذ إعلانها وحتى اللحظة. وأشار المجهمي إلى أن ألوية العمالقة صبرت كثيراً على الخروقات وتدرس اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل إنقاذ أبناء الحديدة من المشروع الإيراني الدموي الذي تنفذه ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى أن قوات العمالقة هي قوات نظامية وملتزمة بالتهدئة والهدنة وهي مستعدة للحسم عسكرياً في حال تم اتخاذ قرار استئناف العمليات العسكرية لتطهير الحديدة واستعادتها في وقت قصير. ولفت المهجمي إلى أن أغلب الضحايا الذين يسقطون منذ بدء سريان الهدنة، هم من المدنيين وهذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المبعوث الأممي إلى اليمن وأعضاء لجنة الانتشار الذين يواصلون إحياء الاتفاق الميت رغم قتله من الساعات الأولى من قبل ميليشيات الحوثي.