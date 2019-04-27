مصرع 90 حوثياً بغارات التحالف ومعارك مع الجيش والمقاومة في الضالع

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، صنعاء)

لقي نحو 90 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم بغارات للتحالف العربي ومعارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مديريتي «دمت» و«قعطبة» بمحافظة الضالع، فيما صعدت الميليشيات من هجماتها ضد مناطق قبائل «آل حميقان» في مديرية «الزاهر» بمحافظة البيضاء في محاولة منهم لاستعادة عدد من المواقع، التي خسروها خلال الأيام الماضية في المنطقة.

وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي الإرهابية وقوات الشرعية اندلعت، صباح أمس، في منطقتي «القهرة» و«مريفدان» الواقعتين شمال «مريس» التابعة لمديرية «دمت» شمال الضالع، مشيرةً إلى أن قوات الشرعية تمكنت خلال المواجهات من تدمير 5 مركبات عسكرية وعربة مدرعة تابعة لميليشيات الحوثي. وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات على تجمع وتعزيزات للمتمردين الحوثيين غربي منطقة «مريس»، ما أسفر عن تدمير دبابة ومعدات وآليات عسكرية للميليشيات ومقتل وجرح العشرات من عناصرها. وأكدت المصادر مصرع ما لا يقل عن 70 مسلحاً حوثياً وإصابة آخرين خلال المعارك الميدانية العنيفة والضربات الجوية النوعية للتحالف العربي. كما قتل 20 مسلحاً حوثياً وأصيب 10 آخرون خلال تصدي الجيش اليمني لمحاولة تسلل للميليشيات الحوثية إلى قرية «بيت الشرجي» المحررة مؤخراً في غرب مديرية «قعطبة» على الحدود مع محافظة إب.

وأفاد الجيش اليمني، في بيان، أمس، بإفشال تسلل للميليشيات الانقلابية باتجاه مواقع الجيش في منطقة «بيت الشرجي» في مديرية «قعطبة» بعد مواجهات مسلحة أسفرت عن مصرع 20 من عناصر الميليشيا وجرح 10 آخرين، ونفت مصادر مطلعة في الضالع، تحدثت لـ«الاتحاد»، تقارير إعلامية زعمت بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية توغلت باتجاه مديرية «الأزارق» الجنوبية.. وأكدت المصادر أن المقاومة الشعبية شنت، صباح أمس، هجوماً على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية «الحشاء»، وأنها تمكنت من تحرير عدد من المواقع.

وفي سياق ميداني آخر، نفذت مقاتلات التحالف العربي، مساء أمس، أربع غارات على مواقع عسكرية للميليشيات في منطقة «الجند» بمديرية «التعزية» الواقعة شمال محافظة تعز ومتاخمة لمحافظة إب، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت، مساء أمس الأول، تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي أثناء مرورها بمنطقة «ورزان» على الحدود بين مديريتي «الراهدة» و«دمنة» جنوب شرق محافظة تعز، وذكر بيان للجيش اليمني أن الغارات الجوية استهدفت تعزيزات قتالية للميليشيات كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماس والمواجهات شمال محافظة لحج المجاورة، مضيفاً أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير مركبات وأسلحة تابعة لهم. وفي السياق، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي يسري منذ 18 ديسمبر بموجب اتفاق السويد. وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة أن ميليشيات الحوثي استهدفت مجدداً بالقذائف المدفعية والصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وحيس والتحيتا. وقال سكان في التحيتا إن ميليشيا الحوثي قامت بقصف واستهداف عدد من المناطق والأحياء السكنية المدنية والمديرية الساحلية جنوب محافظة الحديدة، مشيرين إلى أن الحوثيين أطلقوا قذائف الهاون على أحياء سكنية ما أدى لتضرر عدد من المنازل بشكل جزئي، وأثار مخاوف كبيرة في أوساط الأهالي، لا سيما الأطفال والنساء.

إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي من هجماتها ضد مناطق قبائل «آل حميقان» في مديرية «الزاهر» بمحافظة البيضاء، في محاولة منهم لاستعادة عدد من المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية في المنطقة. وأشار مصدر قبلي أن الحوثيين صعدوا من هجماتهم العسكرية ضد قبائل «آل حميقان» في محاولة منهم لاستعادة منطقتي «الأريل» و«قربة» الاستراتيجيتين اللتين سقطتا بيد أبناء القبائل قبل أيام عقب معارك عنيفة، موضحاً أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة في ظل استمرارها إرسال المزيد من التعزيزات للمنطقة من أجل فرض سيطرتهم عليها.