القاهرة (وكالات) قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية: «إن قطر وتركيا والدول التي ترسل السلاح للميليشيات بطرابلس، وتدعم تسلل الدواعش من تونس لحدود ليبيا عليها التوقف عن ذلك».

وقال قذاف الدم، وهو ابن عم معمر القذافي، وكان أحد كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه: «إن دخول الولايات المتحدة على الخط، وإعلانها دعم جهود محاربة الإرهاب، لن يجرأ الداعمون على اتخاذ مواقف تصعيدية، وعلى قطر وتركيا وغيرهما من الدول التي ترسل السلاح للميليشيات بطرابلس ويدعمون تسلل الدواعش من تونس لحدودنا، التوقف عن ذلك». وبيّن قذاف الدم أن موقف الدول الداعمة للجيش أتت إدراكاً، لأن الدولة الليبية بموقعها وبثرواتها النفطية وشواطئها الطويلة المحاذية للشواطئ الأوروبية أفلتت نهائيًّا من قبضة تلك الدول فأدركوا أن الميليشيات والعصابات بطرابلس وداعميهم بالمنطقة باتوا وحدهم المسيطرين، ويلعبون لمصالحهم فقط وليس لمصلحة الكبار، كما كان الوضع من قبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قذاف الدم": على قطر وتركيا وقف إرسال سلاح للميليشيات في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.