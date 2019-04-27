"أل مونيتور" الأميركي يرصد الاقتراع التركي.. هزائم أردوغان في الانتخابات البلدية تؤكد فشل حملته القمعية على الإعلام

دينا محمود (لندن)

أكدت مصادر إعلامية أميركية أن حملة القمع التي يشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وسائل الإعلام في بلاده فشلت في الحيلولة من دون أن يمنى حزبه «العدالة والتنمية» بانتكاسات مؤلمة في الانتخابات المحلية قبل أسابيع، وخسارة الاقتراع في عدد من المدن الكبرى.

وقالت المصادر في تقرير نشره موقع «أل مونيتور» الإلكتروني المعني بقضايا الشرق الأوسط، إن النتائج التي أشارت إلى سيطرة حزب الشعب الجمهوري على عدد من المدن الكبرى، كانت بمثابة صدمة لكبار مسؤولي الحزب الذي يقوده أردوغان، خاصةً في ظل القبضة الصارمة التي تفرضها الحكومة التركية على التغطيات الإعلامية.

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع المستوى في حزب «العدالة والتنمية» قوله: «هناك خسارتان كبيرتان لا يمكن إخفاؤهما، الأولى أن حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) بات الآن يسيطر على ست من المدن العشر في البلاد، بالقياس إلى ما كان الحال عليه عام 2014 عندما كانت المعارضة تبسط سيطرتها على أزمير وحدها، والثانية تتمثل في تدني عدد الأصوات، التي حصل عليها حزب أردوغان في المدن التي فاز بها، ما يؤكد تراجع شعبيته هناك، ضارباً المثل بمدن مثل قونيا التي خسر فيها 14.5% من الأصوات، وأورفا التي فقد فيها 11.5%، وعينتاب حيث بلغت نسبة تراجع شعبية الحزب 10%». وأضاف قائلاً: «كانت لدينا السيطرة على كل الأدوات المالية والاجتماعية، الإعلانات وشركات استطلاع الرأي ووسائل الإعلام، فكيف حدث هذا؟». وقال «أل مونيتور» إن هذا السؤال بات يتردد في تركيا منذ أن أُعلنت نتائج الانتخابات المحلية، في ضوء حقيقة أن وسائل الإعلام المؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم تمثل 90% تقريباً من المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن الحكومة التركية لم تكتف بتولي مسؤولية إدارة غالبية وسائل الإعلام، بل نجحت كذلك في إسكات أي أصوات ناقدة أو نزيهة، عبر حملة قمع بلغت حد الزج بـ133 صحفياً في السجون. وأكد الموقع أن النظام التركي يمارس ضغوطاً قانونية على حرية التعبير عن الرأي، وأشار إلى الأساليب المشبوهة، التي لجأت لها وسائل الإعلام الموالية لحزب أردوغان في التعامل مع الهزيمة الانتخابية المنكرة التي مني بها، من قبيل التشكيك في نتائج الاقتراع في مدينة مثل إسطنبول.

وأكد «أل مونيتور» أن الإعلام الحكومي في تركيا أو الموالي لنظام أردوغان فقد الكثير من مصداقيته ومن ثم تأثيره في الناخبين، بفعل العديد من العوامل مثل الاستعانة بـ«وجوه غير مؤهلة تتبنى طرقاً متوترةً أو متعجرفةً وتكرر أنباء زائفةً أو مختلقةً، وتقيم علاقات وثيقةً مع الشخصيات المنتمية للنخبة الحكومية، وتقديم برامج متدنية المستوى، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى أن يشعر غالبية المشاهدين بالنفور من متابعة هذه الوسائل». وقال إن ذلك دفع الأتراك إلى التحول لمتابعة وسائل الإعلام المستقلة أو حتى الأجنبية، سواء الناطقة منها بالتركية أو بلغاتٍ أخرى. واعتبر التقرير أن مرارة الهزيمة الانتخابية لم تؤد إلى جعل أردوغان يتخلى عن الوجوه الإعلامية الفاشلة التي أسهمت في ما حدث لحزبه، مُشيراً إلى أن الرئيس التركي دعا غالبية هذه الوجوه لمرافقته في الرحلة التي قام بها إلى روسيا في الثامن من الشهر الجاري، في مؤشرٍ على أنه لا يزال راضياً عنها وعن أدائها. وسخر من أن من بين الصحفيين الذين اصطحبهم الرئيس التركي في رحلته، مقدماً تلفزيونياً أفضت مقابلةٌ أجراها مع سياسيٍ معارض إلى تعزيز فرصه وجعله يفوز بمنصب رئيس بلدية إسطنبول، وذلك بعدما استخدم المحاوِر لغةً عدائيةً مع ضيفه ووجه له الكثير من الادعاءات والاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس. وهكذا فبدلاً من أن ينجح المقدم في تشويه سمعة المرشح، أظهرت المقابلة مدى ما يتمتع به السياسي التركي المعارض من خبرةٍ وحكمةٍ وقدرةٍ على التعامل مع المواقف الحرجة، وأشاعت موجةً واسعةً من التعاطف معه على مستوياتٍ عدة. وأشار «أل مونيتور» إلى أن هذه ليست حالة معزولة، قائلاً إن الكثير من الساسة المعارضين في تركيا عومِلوا خلال الحملات الدعائية السابقة للانتخابات على نحو مجحف من جانب وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم، التي دأبت على قطع تصريحاتهم على الهواء أو السخرية منها، أو استضافة ساسة ينتمون لحزب أردوغان للرد عليها بأساليب لا تتفق مع المعايير المهنية المتعارف عليها. وقال إن هذه التغطيات المُستفزة أدت إلى جعل قطاعٍ لا يستهان به من الناخبين، يتعاطف مع مرشحي المعارضة، كما حدا بناخبين محافظين مؤيدين للحزب الحاكم، إلى تحويل اتجاهاتهم التصويتية، وحرمان أردوغان ومرشحيه من تأييدهم.