مدرب صنداونز: ” لعبنا بنية الفوز على الوداد ومهمتنا لن تكون سهلة في الإياب”

بدا بيتسو موسيمان، مدرب فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، سعيدا للغاية بتسجيل فريقه لهدف في مرمى الوداد، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، على الرغم من هزيمته بهدفين مقابل هدف وحيد.

وعبر موسيمان، في الندوة الصحفية، التي تلت المباراة عن رضاه التام على أداء الفريق، كما أشاد أيضا بالمستوى الذي قدمه الوداد، الذي يعتبره ” من أقوى الأندية في القارة الإفريقية”.

وقال المدرب الجنوب إفريقي: ” مرة أخرى انهزمنا في المغرب، لقد حاولنا أن نفوز في هذه المباراة أو على الأقل التعادل، وتحقيق أول انتصار لنا على الوداد بين جماهيره، لقد واجهنا فريق قوي للغابة أمام جماهير كبيرة، لكنني راضي وسعيد على أداء اللاعبين”.

وأضاف المتحدث نفسه: ” ارتكبنا مجموعة من الأخطاء، خاصة في خط الدفاع، كما ارتكب الفريق الودادي مجموعة من الأخطاء أيضا، لأن الضغط كان عاليا وإيقاع المباراة كان سريعا، لقد انهزمنا ولكن أمامنا فرصة أخرى في لقاء العودة”.

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وأردف قائلا: ” الوداد البيضاوي يلعب جيدا أيضا في جنوب إفريقيا، ويقدم مستويات كبيرة جيدا، هذا ما يقوله لنا التاريخ، لذلك فإن مهمتنا لن تكون سهلة في لقاء العودة”.

وبخصوص تغيبير اللاعب سيرينو، الذي يعتب من أبرز نجوم الفريق، في الجولة الثانية، صرح موسيمان قائلا ” غيرت سيرينو في الجولة الثانية لأنني في حاحة ماسة إليه في لقاء العودة، بعد أن تلقى بطاقة صفراء وكان غاضبا للغاية، لذلك كان من المحتمل أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية، أعتقد أن شوطا أولا قد انتهى هنا، وعلينا خوض شوط ثاني”.