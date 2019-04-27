المحكمة تصادر هواتف نشطاء اليسار

أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس الأربعاء، ناشطين ينتميان إلى شبيبة فدرالية اليسار الديمقراطي، بتهم «التحريض على ارتكاب جنحة وتنظيم مظاهرة غير مسموح بها»، وقضت في حقهما بأداء غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ومصادرة هواتفهما المحمولة التي حجزت خلال توقيفهما.

الناشطان المحكومان في ملف هذه القضية، هما نزار الهسكوري وعمر بوزيدي، العضوان في شبيبة اليسار الاشتراكي الموحد وشبيبة حزب الطليعة، واللذان اعتُقلا في شهر نونبر الماضي، أمام إحدى المؤسسات التعليمية التي كانت تشهد احتجاجات تلاميذية على إقرار الحكومة استدامة التوقيت الصيفي.

وكانت الشرطة القضائية وجهت إلى الموقوفين تهمة التحريض على التظاهر غير المرخص، والمشاركة في تجمهر غير مسموح به، وارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات التلاميذية التي شهدتها مدينة طنجة شهري أكتوبر ونونبر الماضيين.