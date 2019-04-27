امرأة تعرض زوجها للبيع عبر الأنترنت مقابل 18 أورو

تسببت امرأة ألمانية في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت إعلانًا، عبر شبكة الأنترنت، تعرض فيها زوجها للبيع.

وذكرت تقارير إخبارية أن السيدة الألمانية عرضت زوجها للبيع عبر الأنترنت مقابل 18 أورو، قائلة إنها أقدمت على هذا الفعل، بعدما فاض بها الكيل من تصرفاته السلبية.

وأشارت المرأة، التي تبلغ من العمر 40 سنة، أنها متزوجة، منذ 7 سنوات، ولكنها لا تربطها بزوجها أي مشاعر حاليًا على الإطلاق.

ونشرت المرأة الإعلان على موقع eBay الشهير، وكتبت عليه: “زوج مستعمل.. السيدات العزيزات، إلى من قد يهمها الأمر، أريد أن أتنازل عن زوجي، ويسرني التفاوض على السعر.. البدل مرفوض، والاستفسار عبر البريد الإلكتروني”، وذلك بحسب ما ذكرت التقارير.

وأضافت السيدة أن موعد تسليم زوجها ربما يكون في عيد الميلاد، مشيرة إلى أنه لم يعلم بشأن هذا الإعلان، إلا بعدما تم تداوله عبر وسائل الإعلام.