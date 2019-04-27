النصر السعودي يرغب في التخلص من فوزير

يدرس نادي النصر السعودي، التخلص من عقد لاعبه المغربي، محمد فوزير، المعار لنادي أحد، وذلك بعد أن فشل في إثبات قدرته على العودة للنادي، وضمان مكانته الأساسية في الفريق، الذي يزخر بعدد من النجوم الكبار.
وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن إدارة النادي ستجالس، في الساعات القليلة المقبلة، فوزير، من أجل التوصل لاتفاق نهائي يرضي الطرفين، وفك العقد الذي يربط بينهما، كي يتمكن من الانتقال لفريق آخر، نهاية الموسم.
وفشل فوزير في قيادة نادي أحد لتحقيق هدف البقاء في البطولة الاحترافية، بعد أن نزل للقسم الثاني، متذيلا للترتيب.
وكانت إدارة النصر، في الموسم قبل الماضي، قد تعاقدت مع فوزير، أغشت 2017، لمدة 3 سنوات، وخاض مع الفريق 22 مباراة سجل فيها 8 أهداف، لكنه لم يتمكن من حجز مكان بالتشكيلة الأساسية للفريق، واضطر النادي لإعارته بداية لاتحاد طنجة، ثم لنادي أحد.
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