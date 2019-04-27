فيديو: عبد الله أيت الشريف
قطع حوالي 120 منصار جنوب إفريقي من أعضاء أحد الجمعيات المساندة لفريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، القارة الإفريقية من جنوبها إلى أقصى شمالها، من أجل الحضور بملعب الأمير مولاي عبد الله بارباط، ومساندة فريقها في لقاء الوداد البيضاوي، برسم ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.
وخلقت هذه الجماهير الجنوب إفريقية، بطقوسها ورقصاتها المتميزة، وملابسها أيضا، أجواء خاصة قبيل انطلاق المباراة، أثارت اهتمام الحضور من الجماهير المغاربة.
وتعد هذه المباراة، هي أول الأولى من نوعها التي تعرف حضور هذا العدد من الجماهير الجنوب إفريقية للمغرب، لدعم فريقها في قمة قارية بارزة.
وكان مسؤول في إدارة نادي ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، قد أكد، في تصريحات إعلامية سابقة، بأن النادي جلب معه هذا العدد من الجماهير، من أجل التعرف عن قرب على الجماهير المغربية، خاصة الودادية، والأجواء الرهيبة التي تخلقها بالملعب، وكذا الضغط الذي تمارسه على الخصوم، في حين ستكون نهاية رحلة عشاق وأنصار النادي بعد ساعات تقريباً.
إليكم جانب من تشجيعات جماهير ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي قبل انطلاق المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. جماهير جنوب إفريقية بملعب الرباط وأجواء رائعة تخلقها بقمة الوداد وصنداونز – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.