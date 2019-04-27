لأول مرة.. جماهير جنوب إفريقية بملعب الرباط وأجواء رائعة تخلقها بقمة الوداد وصنداونز – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

قطع حوالي 120 منصار جنوب إفريقي من أعضاء أحد الجمعيات المساندة لفريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، القارة الإفريقية من جنوبها إلى أقصى شمالها، من أجل الحضور بملعب الأمير مولاي عبد الله بارباط، ومساندة فريقها في لقاء الوداد البيضاوي، برسم ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وخلقت هذه الجماهير الجنوب إفريقية، بطقوسها ورقصاتها المتميزة، وملابسها أيضا، أجواء خاصة قبيل انطلاق المباراة، أثارت اهتمام الحضور من الجماهير المغاربة.

وتعد هذه المباراة، هي أول الأولى من نوعها التي تعرف حضور هذا العدد من الجماهير الجنوب إفريقية للمغرب، لدعم فريقها في قمة قارية بارزة.

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وكان مسؤول في إدارة نادي ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، قد أكد، في تصريحات إعلامية سابقة، بأن النادي جلب معه هذا العدد من الجماهير، من أجل التعرف عن قرب على الجماهير المغربية، خاصة الودادية، والأجواء الرهيبة التي تخلقها بالملعب، وكذا الضغط الذي تمارسه على الخصوم، في حين ستكون نهاية رحلة عشاق وأنصار النادي بعد ساعات تقريباً.

إليكم جانب من تشجيعات جماهير ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي قبل انطلاق المباراة: