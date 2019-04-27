ثنائية لصلاح: ليفربول يسحق هيديرسفيلد تاون بخماسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ليفربول فوزا ساحقا على هيديرسفيلد تاون بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز خماسية "الريدز" كل من اللاعبين نابي كيتا، ساديو ماني (هدفان) ومحمد صلاح (هدفان).

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 91 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، في حين تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

لم تمر سوى 15 ثانية فقط، حتى افتتح كيتا التسجيل لفريقه ليفربول، عندما تلقى تمريرة صلاح بعد تخلصه من رقابة ستانكوفيتش، ليضع الكرة في الشباك.

وواصل ليفربول هجومه، وذهبت محاولة صلاح إثر تمريرة من هندرسون بجانب المرمى، في الدقيقة 15، وبعدها بدقيقتين مرت رأسية من فان ديك فوق المرمى، عقب ركنية من ألكسندر-أرنولد.

وفي الدقيقة 23، عزز ليفربول تقدمه عندما رفع روبرتسون عرضية متقنة، من الناحية اليسرى، قابلها ماني برأسه في الشباك.

وتلقى ستوريدج تمريرة من صلاح، قبل أن يسدد فوق العارضة بالدقيقة 29.

وأهدر هندرسون فرصة خطيرة في الدقيقة 43، عندما تابع تسديدة صلاح المرتدة من الدفاع فوق المرمى.

Advertisements

وسجل الفرعون المصري الهدف الثالث، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما استقبل كرة طويلة من ألكسندر-أرنولد، ليضعها من فوق الحارس جوناس لوسل.

وأضاع هيدرسفيلد فرصتين مبكرتين في الشوط الثاني، عبر غرانت ومونييه، دون أن يختبر الحارس أليسون بيكر بشكل جدي.

وهز صلاح الشباك من الخارج بعد تخطيه كونغولو، في الدقيقة 63، لكن ماني نجح في إضافة الهدف الرابع بالدقيقة 66، من رأسية أخرى إثر عرضية من هندرسون.

وبعد الاطمئنان على النتيجة، أجرى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، تبديلا مزدوجا أشرك من خلاله شيردان شاكيري وأليكس أوكسليد-تشامبرلين، بدلا من ستوريدج وفينالدوم.

وتلقى تشامبرلين كرة بينية من صلاح ليراوغ رقيبه، قبل أن يسدد كرة أنقذها لوسل في الدقيقة 76.

وحرم القائم ماني من إكمال الهاتريك، بالدقيقة 78، بعد رأسية أخرى مميزة.

وقبل نهاية الزمن الأصلي بسبع دقائق، مرر شاكيري كرة بينية إلى روبرتسون على الناحية اليسرى، وأرسلها الأخير أمام المرمى على طبق ذهبي إلى صلاح، الذي لم يتأخر في إيداعها الشباك، محرزًا الهدف الخامس للريدز.

وأجرى بعدها كلوب بتبديله الثالث، من خلال الزج بجو غوميز بدلا من ألكسندر-أرنولد.

وكاد صلاح أن يكمل الثلاثية، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد مجهود فردي في الناحية اليمنى، قبل ان يسدد بيسراه فوق المرمى، لتنتهي المباراة بفوز فريقه (5-0).