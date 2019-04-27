عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع اللجنة الرباعية لبحث الأزمة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأعضاء اللجنة الرباعية
عقدت اللجنة الرباعية حول اليمن اجتماعاً في لندن، الجمعة، شارك فيه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وعادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي.
وتناولت اللجنة الرباعية، التي عقدت في العاصمة البريطانية بمشاركة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، مستجدات الوضع على الساحة اليمنية، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.
وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التصعيد ونسف جهود السلام، منذ سريان وقف إطلاق النار في الحديدة 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لاتفاقية ستوكهولم.
كما ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 3 آلاف خرق، ما ينذر بانهيار الهدنة الهشة، وفقا لمراقبين.
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