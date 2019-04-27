شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى يكشف العلاقة بين قطر وحركة "التوحيد" منفذة تفجيرات سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه على، الباحث السياسى، عن مخطط قطر فى نشر الإرهاب فى منطقة شرق أسيا، مؤكدا أن الدوحة لها علاقة بالتفجيرات التى شهدتها سريلانكا خلال الأيام الماضية.

وقال الباحث السياسى، إن المتأمل في المشهد الاستراتيجي بمنطقة شرق آسيا المعقد بشكل كبير، يجد تفسير لمساعي محتملة لتوظيف الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها ماليا مثل قطر في اختراق المشهد الأمني بذلك الإقليم الملتهب ، مشيرا الى أن يوسف القرضاوى ، يقوم بدور العراب لتأسيس ودعم علاقات تخريبية بين تنظيم "داعش" وجماعة التوحيد في شرق آسيا بغطاء مالي وسياسي من جانب الدوحة التي لطالما احتضنت سليمان الندوي ، زعيم حركة التوحيد وزملاءه من شيوخ التطرف حول العالم، وبخاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها الإقليم علي خلفية الصراع الأمريكي الصيني، وتمكن بكين من تفكيك علاقات التحالف بين واشنطن مع بعض دول شرق آسيا وعدد من الدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى وسباق التسلح بين الهند وباكستان.

ولفت طه على، إلى أن هذا المشهد الاستراتيجي يتعزز بالهزائم المتوالية التي يتعرض لها تيار "الإسلام السياسي" بقيادة "جماعة الإخوان" في الشرق الأوسط، وكذلك الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا وانتكاسة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجل التنظيم الدولي للإخوان الأول رجب طيب أردوغان.