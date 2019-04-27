وزير دفاع سابق في سريلانكا يعلن ترشحه للرئاسة ويتعهد بهيكلة الأجهزة الأمنية‎

قال جوتابايا راجاباكسه وزير الدفاع الأسبق في سريلانكا إبان الحرب، الجمعة، إنه سيترشح للرئاسة في الانتخابات التي تجرى هذا العام، وسيوقف انتشار التطرف بإعادة بناء أجهزة المخابرات ومراقبة السكان.



وحسب وكالة رويترز، جوتابايا هو الشقيق الأصغر للرئيس السابق ماهيندا راجاباكسه، وقاد الاثنان البلاد إلى انتصار ساحق على المتمردين الانفصاليين قبل 10 أعوام بعد حرب أهلية استمرت 26 عاما.

وشهدت سريلانكا الأحد الماضي سلسلة تفجيرات انتحارية في 3 كنائس و3 فنادق، اثنتان منها كاثوليكية، في وقت كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد أحد الفصح، وأدت الاعتداءات إلى مقتل أكثر من 250 شخصا حسب الإحصائيات الرسمية وإصابة المئات.



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وقال جوتابايا إنه كان من الممكن منع وقوع الهجمات لو لم تفكك الحكومة الحالية شبكة المخابرات وتجهيزات المراقبة الموسعة التي أسسها خلال الحرب وبعدها.

وأوضح أن الحكومة لم تكن مستعدة.. هذا يفسر ما تراه من حالة ذعر، وقال جوتابايا إنه سيكون مرشحا بنسبة "100%"، ليؤكد تكهنات استمرت عدة أشهر عن عزمه خوض الانتخابات المقرر أن تجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وانتقد الوزير الأسبق تعامل الحكومة مع التفجيرات، قائلا "أشخاص مختلفون يلقون باللوم على أشخاص آخرين ولا يقدمون بالضبط تفاصيل عما حدث، الناس يتوقعون حتى الأسماء والمنظمات التي فعلت تلك (التفجيرات)، وكيف وصلت إلى هذا المستوى، لم يقدم أحد مثل هذا التوضيح".