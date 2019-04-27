وهاب: تركيا أردوغان دولة معادية وتحتل أراضٍ عربية متل إسرائيل تماماً

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن ​تركيا​ برئاسة رجب طيب أردوغان دولة معادية وتحتل أراضٍ عربية متل إسرائيل تماماً. ورأى وهاب أن "على العرب مقاطعتها إقتصادياً وسياحياً وسياسياً طالما بقي هذا الدجال في الرئاسة".

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