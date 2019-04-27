المسماري يطالب إيطاليا بإغلاق مستشفاها العسكري بمصراتة

اتهم الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إيطاليا بتقديم دعم عسكري للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وطالب المسماري، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية، روما بإغلاق مستشفاها العسكري في مدينة مصراتة في أقرب وقت ممكن، حيث يعتقد أنها تساعد القوات قوات الوفاق.
واعتبر أنه لا توجد دواع إنسانية لبقاء المستشفى بعد القضاء على تنظيم "داعش" في مدينة سرت أواخر عام 2016، لافتاً إلى أنه "لدينا دلائل على أن هذه المنشأة لم يعد لها أي دور إنساني ولكنها تمثل مساعدة قيمة لميليشيات مصراتة التي تقاتل جيشنا".
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