مقتل وإصابة شخصين في حادثي طعن منفصلين بأستراليا

قتل شخص فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما لحادثي طعن منفصلين في مدينة ​ملبورن​ الأسترالية.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية "إي. بي. سي" عن شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية لأن القتيل تعرض للطعن في إحدى الحدائق بمنطقة ساوث يارا في مدينة ملبورن"، مشيرة إلى أنه "جار التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث".

ولفتت الاذاعة الى أن "المصاب تعرض للطعن في أحد الشوارع بمنطقة ريزرفوار من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار عقب ارتكابه الحادث"، مشيرة إلى أنه "تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات حيث يرقد في حالة خطيرة".