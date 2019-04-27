وزير الداخلية الإيطالي يعلن موافقة بلاده على استقبال 147 طالب لجوء من ليبيا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ​ماتيو سالفيني​ أن بلاده ستستقبل 147 طالب لجوء من ​ليبيا​.

وفي بيان له، أوضح أنه سيتم نقلهم من مصراتة، التي تقع على مسافة نحو 200 كم شرق طرابلس، يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أن ما يقارب 90 ألف مهاجر غير شرعي موجودون في ​إيطاليا​ منذ عام 2015، وليس ما بين 500 إلى 600 ألف مهاجر حسب التقديرات السابقة.

وبين الوزير أن هذا يعني أن هؤلاء المهاجرين (90 ألف) لا أحد يعرف مصيرهم، موضحا أن هذه الأرقام أقل بكثير مما ردده البعض خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح سالفيني أن 478 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ عام 2015، من بينهم 268 ألفا غادروا إيطاليا لدول أخرى ب​الاتحاد الأوروبي​، في حين استقبلت إيطاليا 119 ألف مهاجر.