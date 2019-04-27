ترامب: أميركا واليابان لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري طويل الأجل

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء ​اليابان​ي، ​شينزو آبي​ أن "​الولايات المتحدة​ تجري مناقشات جديدة بشأن التجارة مع ​طوكيو​ وإن البلدين لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري طويل الأجل".

وأوضح ترامب أن "اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن ​واشنطن​ تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأميركية".

وأبلغ آبي الصحفيين في ​البيت الأبيض​ أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة وأكد أهمية الروابط بين البلدين.