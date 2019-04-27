ترامب: أميركا واليابان لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري طويل الأجل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي أن "الولايات المتحدة تجري مناقشات جديدة بشأن التجارة مع طوكيو وإن البلدين لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري طويل الأجل".
وأوضح ترامب أن "اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأميركية".
وأبلغ آبي الصحفيين في البيت الأبيض أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة وأكد أهمية الروابط بين البلدين.
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