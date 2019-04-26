7 جرحى في حادث طرق قرب كابول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 7 أشخاص بجراح متفاوتة، مساء الجمعة، إثر حادث طرق مروّع قرب قرية كابول، شماليّ البلاد. وقالت مصادر طبيّة إن من بين الجرحى عائلة واحدة، من 5 أفراد، هي امرأة وأطفالها الأربعة، نقلت لتلقيّ العلاج في المشفى. وأضافت المصادر الطبيّة أن جراح المصابين متفاوتة وتتراوح بين الطفيفة والمتوسّطة.

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