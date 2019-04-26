السودان توقف تصدير النفط بسبب إضراب العمال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح متحدث حكومي أن صادرات نفط جنوب السودان تعطلت بعد أن بدأ عمال النفط في ميناء بورسودان بدولة السودان المجاورة إضرابا عن العمل وانضموا إلى احتجاجات واسعة مناهضة للنظام السوداني.

وأضاف وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي أن كمية غير معروفة من الخام لم تجد من يشحنها في الميناء المطل على البحر الأحمر حيث يصل النفط من جنوب السودان، الذي ليس له منفذ بحري، عبر خط أنابيب.

وتابع قائلا إن وزير البترول حزقيال لول سيسافر إلى الخرطوم لمناقشة تدفق نفط جنوب السودان مع المجلس العسكري الانتقالي الذي خلع الرئيس عمر البشير قبل أسبوعين.

وقال إن "بعض المواد الكيماوية التي تستخدم لمعالجة النفط في جنوب السودان، والتي من المفترض أن تُستورد من بورسودان، تقطعت بها السبل لأن العاملين بشركات النفط انضموا أيضا إلى الإضراب".

وذكر أن إنتاج النفط في جنوب السودان حاليا يبلغ 135 ألف برميل يوميا.