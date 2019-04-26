ناشطات إسبانيات من حركة "فيمن" يعرقلن اجتماعا لحزب يمينيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت الشرطة الإسبانية بإبعاد ناشطات نسويات عاريات الصدور بعد أن تسلقن منصة في مدريد قبل دقائق من بدء حزب فوكس القومي اليميني المتطرف تجمعا انتخابيا.

وقفزت ثلاث أعضاء على الأقل من حركة "فيمن" النسوية، اليوم الجمعة، فوق المنصة في ساحة كولونيا وصرخن "هذه ليست وطنية، إنها فاشية!" وكتبن الشعار نفسه فوق صدورهن العارية.

بعدها أنزل أنصار حزب فوكس وأفراد الأمن الناشطات سريعا كما قامت الشرطة الوطنية بإبعادهن عن الحشد.

ومن المتوقع أن يؤثر فوكس على السياسة في إسبانيا إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ربما سيحصل على عدد مهم من المقاعد في الانتخابات العامة المنتظرة الأحد.

ويعتبر هذا الحزب شعبويًا، وكان قد هاجم في وقت سابق الحركات النسوية في إسبانيا.