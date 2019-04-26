انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات تؤشر لمفاوضات جدية بين الجيش وقوى الثورة بالسودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 11:34 مساءً - أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، الانتهاء من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشرائح الفئوية، في وقت أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير اختيار ممثليها للتفاوض.

وأوضح المجلس العسكري في بيان أن الرؤى التي خضعت للدراسة تتعلق بالمقترحات حول ترتيبات الفترة الانتقالية، مشيراً إلى جاهزيته لعرض نتائج الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقاً.

من جانبها أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد أنها اختارت 12 ممثلاً للتفاوض مع المجلس العسكري، دون الإعلان عن أسمائهم وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وهو ما يشير إلى اقتراب عقد المفاوضات بين الجانبين للخروج من الأزمة التي يشهدها السودان.

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وفي وقت سابق أعلن المجلس العسكري أنه لا يزال في انتظار قوى الثورة لتسمية وفدها لاستكمال الحوار، في حين قال القيادي في تجمع المهنيين، الرشيد سعيد، إن ذلك سيجري خلال اليومين المقبلين.

وأوضح القيادي بالتجمع، أحمد الربيع، سابقاً، أن إحدى نقاط الاختلاف مع المجلس العسكري، تتمثل في عمر الفترة الانتقالية، حيث تطالب قوى التغيير بمدها إلى 4 أعوام.

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مبادئ أساسية، وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وعقب عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الجاري، شكّل الجيش مجلساً عسكرياً وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن قوى الثورة طالبت بتشكيل ثلاث مجالس مدنية "رئاسي" و"تشريعي"، و"وزراء مصغر" من الكفاءات الوطنية، لإدارة البلاد.