شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر طهران من العبث بإمدادات النفط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت واشنطن، الجمعة، من أي محاولة إيرانية لوقف إمدادات النفط، معتبرة أن ذلك سيتسبب بمتاعب كبيرة لطهران وحلفائها في المنطقة.

وأوضح مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد خطط لتمديد فترة إعفاء للصين من شراء النفط الإيراني، وفقاً لوكالة “رويترز”.

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والاثنين الماضي، قرر الرئيس الأمريكي إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد، والتي سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى.

لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان، واعتباراً من الثاني من مايو، ستواجه هذه الدول، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.