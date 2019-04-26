شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات قطاع تمكين شباب عدن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم دورات قطاع تمكين الشباب في عدن، ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي يقدمه المركز لتأهيل الشباب حتى يعولوا أنفسهم وأهاليهم .

وتلقى المتدربون دورات وتأهيل في مهارات صيانة الجوالات بمختلف أنواعها ومجالات التسليك والتمديدات الكهربائية وكذا التكييف والتبريد وآليات تركيب قطع الغيار .

وتأتي الدورات استشعارًا من المركز باهمية التدريب وإعداد الشباب اليمني لتكمينهم وتدريبهم وتأهيلهم لكي يعتمدوا على أنفسهم بفتح مجالات تخصصية تخدمهم في حياتهم وتساعد أسرهم .

وعبر المتدربون عن رضاهم بمستوى التدريب الذي تلقوه على مدى 120 ساعة تدريبية شملت الجوانب العلمية والتطبيقية الأساسية في صيانة الجوالات والتكييف والتبريد والتمديدات الكهرباء .

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