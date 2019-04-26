تنظيم "القاعدة" يهدد السعودية بالانتقام بعد الإعدامات الأخيرة

الخليج 365/ بغدادأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" هدد السعودية بالانتقام من إعدام المملكة مؤخرا 37 مواطنا مدانا بالإرهاب.

وأكدت الوكالة أن التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعا محليا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي نشر اليوم عبر وسائل دعايته بيانا اتهم فيه السعودية بإراقة دماء "أبنائها النبلاء" لإرضاء الولايات المتحدة.

وشدد على أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم.



ويشير مراقبون الى أن هذا البيان يعد تأكيدا على أن عددا من هؤلاء الذين أعدموا الاثنين الماضي ينتمون إلى "التنظيم المتطرف"، على الرغم من تأكيد الكثير بأن المعدومين من "الطائفة الشيعية".

وينحدر المتهمون الذين أعدموا الإثنين الماضي في المملكة، وفق وسائل إعلام، من 6 مناطق ومن خلفيات وانتماءات مذهبية مختلفة، وهاجم بعضهم بعثات دبلوماسية، واتهم آخرون بعمليات سطو مسلح وهجوم على رجال الأمن.

