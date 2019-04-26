القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار خبر عاجل لبوابة العين الإخبارية

مصادر سودانية لـ"العين الإخبارية": وفد من 11 شخصا يمثل قوى إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري السبت . مصادر لـ"العين الإخبارية": اجتماع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير يبحث هيكل وصلاحيات المجلس السيادي.

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مشتركة من ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني تجتمع السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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