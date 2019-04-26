رئيس المحكمة الدستورية التركية السابق: أردوغان أدمن انتهاك القوانين

وجه رئيس المحكمة الدستورية التركية السابق، هاشم قليج، انتقادات لاذعة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، متهما إياه بانتهاك كافة القواعد القانونية والدستورية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليج خلال مشاركته في إحدى الفعاليات بالعاصمة أنقرة بعد صمت استمر 3 سنوات منذ استقالته عام 2015.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" عن قليج قوله: "لقد وصل أصدقاؤنا هؤلاء إلى السلطة من أجل الأخلاق والروحانيات؛ لكنهم لم يتركوا هناك أي قوانين أو أخلاق أو منافسة إلا وانتهكوها".

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وأوضح أن "قانون المشتريات العامة في البلاد تم تعديله 186 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ، لماذا تغير هذا القانون كثيرًا؟، لأن الحزب الحاكم ببساطة ينتهك القانون باستمرار".

وتابع: "لن نشعر بالراحة في هذا البلد مطلقًا طالما وصلنا إلى هذه الدرجة الدونية من الناحية الأخلاقية وعدم الاحترام للقوانين".

وتولى قليج منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية عام 2007، وتقاعد عام 2015، وكان أحد كبار القضاة الذين لعبوا دورًا في قرار عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية في عام 2008.