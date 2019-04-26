مقتل 70 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة مريس جنوب اليمن

قتل 70 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الجيش اليمني أفشل محاولة عناصر المليشيا الانقلابية التقدم باتجاه منطقة القهرة شمال جبهة مريس وأجبرتها على التراجع بعد أن قتلت منهم 30 مسلحًا بينهم القيادي الميداني المكنى أبو حمزة وجرح آخرين.

واستهدفت قوات الجيش اليمني بعدد من الصواريخ الحرارية تجمعات للمليشيا الإرهابية التابعة لإيران في منطقة يعيس بالجبهة ذاتها، مما أسفر عن مقتل 40 من المليشيا الانقلابية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات عدة على تجمعات وتحركات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي لحج والضالع، جنوب اليمن، حيث طالت الغارات تجمعات للانقلابيين في مديرية الأزارق شمال غربي الضالع وأخرى طالت تعزيزات للمليشيا الإرهابية في مديرية المسيمر شمال غربي لحج.

وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الارهابية التابعة لإيران وتدمير أسلحة وآليات كانت في طريقها إلى مواقع الميلشيا في المناطق ذاتها.