شكرا لقرائتكم الحديدة.. خروقات حوثية مستمرة للهدنة الأممية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت ميليشيات الحوثي، مساء الجمعة، أحياء سكنية جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، وصعدت من عملياتها العسكرية على الجيش اليمني، في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

واستهدف الانقلابيون بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أسفر عن أضرار بالغة بالمنازل، وتسبب في إثارة حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، وفق مصادر محلية.

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كما قصفت الميليشيات مواقع عسكرية للجيش اليمني في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف الهاون وبي 10، إضافة إلى قذائف آر بي جي وصواريخ "لو"، وفق مصادر عسكرية.

كذلك استهدفت مواقع أخرى للجيش في الجبلية، مستخدمة الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 وسلاح 14.5، وفق المصادر.

ويكثف الحوثيون استهدافهم للأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني بالحديدة، في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، الذي بدأ في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط اتهامات من الحكومة الشرعية للميليشيات بالسعي للقضاء على أي فرص للسلام ترعاها الأمم المتحدة.