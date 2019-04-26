شكرا لقرائتكم المرصد السوري: مقتل 10 أشخاص بغارات روسية على إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 10 مدنيين في غارات جوية روسية على مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متطرفة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد ومقره بريطانيا، إن 3 قتلى بينهم طفل سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل، و7 بينهم طفلة في بلدة تل هواش.

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