كوربين يرفض دعوة الملكة لحضور عشاء ترمب

اسماء السيد - أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين عن رفضه دعوة الملكة لحضور مأدبة رسمية تكريما لزيارة دونالد ترمب إلى المملكة المتحدة ووصفت الرئيس الأميركي بأنه "عنصري وكاره للنساء".

وينضم كوربين في موقفه رفضه لحضور الدعوة لرئيس مجلس العموم جون بيركو وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير فينس كابل اللذين كانا أعلنا سلفا عدم حضور حفل العشاء، كما لم يوجه بيركو دعوة للرئيس الأميركي لإلقاء خطاب في البرلمان، مخالفا بذلك التقاليد المعروفة بالقاء الرئيس الأميركي الزائر خطابا أمام البرلمان.

اتهامات

وجوبه موقف حزب العمال باتهامات له "بعدم احترام صاحبة الجلالة برفض الذهاب إلى الحدث الرسمي الذي يقام في قصر باكينغهام، حيث تحتفل بريطانيا والولايات المتحدة بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب العالمية الثانية. عامًا منذ يوم النصر.



رئيس مجلس العموم جون بيركو

وسيكون ترمب وزوجته ميلانيا ضيوفًا على ملكة بريطانيا خلال زيارة الدولة التي تستمر ثلاثة أيام، والتي تبدأ في 3 يونيو المقبل، على الرغم من أنهما لم تتم دعوتهما للإقامة في قصر باكينغهام لأنه "يخضع لأعمال تجديد".

وقال كوربين في بيان: "لا ينبغي لتيريزا ماي رئيسة الحكومة أن تمد البساط الأحمر لزيارة دولة لتكريم رئيس يمزق معاهدات دولية حيوية، ويؤيد إنكار التغير المناخي، ويستخدم لهجة تنطوي على عنصرية وكراهية للمرأة".

وطالما انتقد الزعيم اليساري السياسة الخارجية الأمريكية، وقال في الآونة الأخيرة إنه ينبغي عدم تسليم مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج للولايات المتحدة حيث يواجه تهمة الاختراق الإلكتروني.

ونقل موقع "islingtongazette" البريطاني عن كوربين قوله: "إننا بحاجة إلى تأكيد قيم مجتمعنا والطريقة الشاملة لنا، لأننا لسنا ضد المسلمين بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أنه "يجب تذكير الرئيس ترامب بأن اتفاقية باريس لتغير المناخ مهمة جدا لحماية كوكبنا".

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الملكة خلال استقبالها العام الماضي للرئيس الأميركي

أطفال المكسيك

وأكد كوربين أن "معاملة ترمب للأطفال المكسيكيين كانت مشينة"، بحسب تعبيره. كما انتقد موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه قضية المهاجرين.

وقال كوربين إنه سيرحب بالاجتماع مع ترمب "لبحث كل القضايا ذات الاهتمام المشترك" لكنه قال إن الحفاظ على العلاقات مع واشنطن لا يستلزم "بهرجة وتشريفات زيارة الدولة".

يذكر أن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كان انضم إلى نحو مائة الف متظاهر احتجاجا على زيارة ترمب في العام 2018.

وإلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم دعوة 150 ضيفًا ، بما في ذلك الزعماء السياسيون والشخصيات العامة الأخرى التي لها صلات ثقافية ودبلوماسية واقتصادية بالولايات المتحدة لحفل العشاء الملكي، رغم أن القائمة الكاملة للمدعوين لم تصدر رسميا بعد.