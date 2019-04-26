شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لانتخابات الرئاسة التونسية يتهم الإخوان بغلق قناة بالقوة لفضحها التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم منذر قفراش، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، حركة النهضة الإخوانية بالتسبب فى غلق قناة فضائية تونسية لكشفها الجرائم التى ترتكبها الحركة الإخوانية. وقال المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حركة النهضة ورئيس الوزراء التونسى التابع للحركة أسامة الشاهد أقدم على غلق قناة "نسمة بالقوة لأنها فضحت رئيس الحكومة الإخواني. Advertisements وأضاف منذر قفراش، أن غلق القناة قرار من رئيس الحكومة حيث أغلق القناة و حوالي 500 شخص عاملين بها تم تشريدهم، وعند غلقها اعتدوا بالعنف على الصحفيين، موضحا أن قناة نسمة كانت القناة الوحيدة المعارضة للإخوان فى تونس.

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