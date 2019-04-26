السيد: اطلعت جنبلاط سابقاً أن مزارع شبعا لبنانية لكنه اليوم إنقلب

كشف النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه كان قد أطلع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أن ​مزارع شبعا​ لبنانية ومسجّلة في عقارية صيدا، وأن الخريطة طلبها موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 ​تيري رود لارسن ورفضتها إسرائيل لتُبقي إحتلالها للمزارع.

وأوضح السيد أن "جنبلاط أجابه حينها أنه لم يكن يعلم بهذه الحقيقة، واليوم إنقلب".