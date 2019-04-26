كشف النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه كان قد أطلع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط أن مزارع شبعا لبنانية ومسجّلة في عقارية صيدا، وأن الخريطة طلبها موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن ورفضتها إسرائيل لتُبقي إحتلالها للمزارع.
وأوضح السيد أن "جنبلاط أجابه حينها أنه لم يكن يعلم بهذه الحقيقة، واليوم إنقلب".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: اطلعت جنبلاط سابقاً أن مزارع شبعا لبنانية لكنه اليوم إنقلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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