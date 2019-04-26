أشار الرئيس السابق ميشال سليمان، في حديث تلفزيوني، إلى أن "إعلان بعبدا" نص على تحييد لبنان عن صراع المحاور بموافقة الجميع، مؤكداً أننا "كنا مزهولين من الموافقة على إعلان بعبدا من قبل جميع الأفرقاء"، معتبراً أنه يوازي إتفاق الطائف وإتفاق الدوحة والدستور اللبناني.
ولفت إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تولى إعادة قراءة الإعلان أكثر من مرة ليتأكد من موافقة الجميع عليه، لكن "حزب الله" إنقلب على الإعلان بتدخله في سوريا بشكل واسع وعلني، كما أنه نعت الإعلان بصفات غير لائقة رغم موافقة الجميع عليه، معتبراً أن تدخل الحزب في سوريا يعود إلى تكليفه بمهمة هناك من قبل إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر ميشال سليمان: إعلان بعبدا نص على تحييد لبنان و"حزب الله" إنقلب عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.