ميشال سليمان: إعلان بعبدا نص على تحييد لبنان و"حزب الله" إنقلب عليه

أشار الرئيس السابق ​ميشال سليمان​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "​إعلان بعبدا​" نص على تحييد لبنان عن صراع المحاور بموافقة الجميع، مؤكداً أننا "كنا مزهولين من الموافقة على إعلان بعبدا من قبل جميع الأفرقاء"، معتبراً أنه يوازي إتفاق الطائف وإتفاق الدوحة والدستور اللبناني.

ولفت إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تولى إعادة قراءة الإعلان أكثر من مرة ليتأكد من موافقة الجميع عليه، لكن "​حزب الله​" إنقلب على الإعلان بتدخله في ​سوريا​ بشكل واسع وعلني، كما أنه نعت الإعلان بصفات غير لائقة رغم موافقة الجميع عليه، معتبراً أن تدخل الحزب في سوريا يعود إلى تكليفه بمهمة هناك من قبل ​إيران​.